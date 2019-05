'Pelotonscommandant KMA geschorst, man zou meerdere relaties met studentes hebben gehad'

Een pelotonscommandant van de Koninklijke Militaire Academie in Breda zit geschorst thuis omdat hij meerdere seksuele relaties zou hebben aangeknoopt met leerlingen. Dit meldt De Telegraaf. Volgens bronnen binnen de KMA zou het gaan om de commandant van een opleidingspeloton die seksuele relaties had met vijf vrouwelijke cadetten.

Defensie zegt volgens de krant niks over de identiteit van de geschorste militair, maar erkent dat er een kaderlid geschorst is.

Het zou niet gaan om slippertjes, maar om langdurige verhoudingen. Vooral het feit dat de kapitein er meerdere liefjes tegelijk op na zou hebben gehouden wordt op de KMA als stuitend ervaren.

Hoe nu verder?

De zaak is volgens een zegsman van het ministerie van Defensie uitgebreid onderzocht door de Centrale Organisatie Integriteit Defensie en ligt nu op het bureau van de Commandant Landstrijdkrachten, generaal Leo Beulen. Hij besluit hoe het verder moet met deze werknemer. Dat gebeurt binnen een paar weken.

Het is niet voor het eerst dat de Bredase opleiding in opspraak komt. In december kondigde Defensie een onderzoek aan naar het onder cadetten verspreiden van beelden die verwijzen naar Nazi-Duitsland, porno en racistische beelden.

Pesterijen

En in 2014 werd een homoseksuele cadet stelselmatig getreiterd. Tijdens de ontgroening werd hij harder aangepakt dan collega-cadetten. Naast zijn geaardheid werd de man ook gepest vanwege zijn Aziatische uiterlijk.

