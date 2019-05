'Ajax terechte kampioen, ze waren sterker', zeggen Willy en René nu titel uit zicht is voor PSV

Zijn broer Willy kan niet anders dan hem gelijk geven. Dit na de nederlaag zondag van PSV in Alkmaar tegen AZ waardoor de kampioensdroom van PSV voorbij is. "Geen titel, geen beker én Europees niet overwinterd. Dan heb je gewoon een slecht seizoen", vat Willy samen. De broers zijn het erover eens dat PSV na de winterstop niet meer de ploeg was van daarvoor.

In de wedstrijd zondag tegen AZ, die door PSV met 1-0 werd verloren, klapten ze er inderdaad niet op, beaamt Willy. Een instelling die nodig was geweest om in elk geval nog kans te houden op de titel. "We verloren alle duels. En het was een drama hoe we verdedigden bij de 1-0", analyseert Willy.

'Achterin versterking nodig'

Wat René betreft is er in het nieuwe seizoen in elk geval 'achterin versterking nodig'. "Het is tijd de wonden te likken en na te denken over wat er komend seizoen moet gebeuren."

Willy en René van de Kerkhof over het afgelopen voetbalseizoen: 'Ajax terechte kampioen'

NAC en Willem II

Over NAC kunnen de gebroeders maandag kort zijn. De degradatie van de club uit Breda, na de nederlaag in Heerenveen (2-1), zagen ze al maanden aankomen. Willy betitelt NAC 'als een matige ploeg'. Hij vindt het dan ook geen verrassing dat het zo is afgelopen.

Willy verwacht tot slot dat ook Willem II het nog lastig zal krijgen de play-offs voor Europees voetbal te halen. Dat de Tilburgers zondag thuis verloren van Emmen (2-3) zorgde voor 'een kater'.