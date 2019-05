Man (34) probeert vriendin te wurgen en belandt in cel

De politie heeft zondagnacht in Tilburg een 34-jarige man opgepakt, omdat hij zou hebben geprobeerd zijn vriendin te wurgen in een huis in Waalwijk.

Zondagavond kwam er rond halfnegen bij de politie een melding binnen over een ruzie in een huis aan de Pater van den Elzenstraat in Waalwijk. Daarbij zou iemand lichtgewond zijn geraakt.

Striemen

Toen agenten ter plaatse waren, vonden ze een vrouw die erg overstuur was. Ze vertelde dat ze door haar vriend bij de keel was gegrepen. Hij zou die langere tijd dicht hebben geknepen. Het slachtoffer had striemen in haar nek.

De politie begon meteen een onderzoek. In de loop van de nacht werd de vriend in Tilburg aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.