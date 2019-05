Efteling-attractie PandaDroom krijgt miljoenen-make-over en heet straks Fabula

KAATSHEUVEL -

De Efteling steekt 3,5 miljoen euro in een make-over van het 4D-theater PandaDroom. In de attractie is vanaf eind dit jaar een volledig nieuwe voorstelling te zien over respect voor de natuur. Ook wordt het restaurant aangepakt en krijgt de attractie een nieuwe naam: Fabula. Dat heeft de Efteling maandag bekendgemaakt.