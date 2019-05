Anti-islamitische beweging Pegida kondigt nieuwe demonstratie aan in Eindhoven

Op maandag 6 mei werd een geplande demonstratie van Pegida op het laatste moment afgeblazen. Pegida-voorman Edwin Wagensveld liet toen als reden weten dat voorwaarden die de gemeente Eindhoven had gesteld aan de demonstratie té streng waren. De gemeente Eindhoven was het daar niet mee eens en verklaarde dat Pegida al een week voor de bijeenkomst was geïnformeerd over de voorwaarden. Wagenveld was maandag nog niet bereikbaar voor een toelichting.



Rondom de eerste demonstratie waren al uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen zoals veiligheidshekken, camera’s en een parkeerverbod.



LEES OOK:Pegida blaast demonstratie Eindhoven op het laatste moment af: 'Voorwaarden te streng'