Vuurwerkshow van bedrijf uit Berlicum steelt harten van Chinezen

De show was geliefd in China. (Foto: Caffero Event Fireworks)

De vuurwerkshow van Caffero Event Fireworks uit Berlicum was in China goed voor een derde plek in een wedstrijd tussen de beste vuurwerkspecialisten ter wereld. Eigenaar Jeroen Cafferata is, net terug op Nederlandse bodem, vervuld met trots. "We hebben iets laten zien wat Chinezen niet kennen: een verhaal vertellen met vuurwerk."

Een week lang heeft Jeroen samen met 35 andere vuurwerkspecialisten gewerkt aan een show die in Nederland onmogelijk is. "We hebben 50.000 stuks vuurwerk gebruikt over een lengte van 500 meter." De show duurde twaalf minuten en gaf de kijker een indruk van Nederland, allemaal met vuurwerk.

Bekijk de video en lees daarna verder.



Vuurwerkreis

"Met een ronddraaiende stellage met daarop vuurwerk, zie je onze molens", legt Jeroen uit. "Met allemaal flikkerend blauw vuurwerk ben je in de zee. Nederland heeft veel goede dj's dus een dj sloot live af op een podium met daarachter een spektakel aan vuurwerk. We nemen de kijker mee op onze vuurwerkreis en dat is totaal anders dan de Chinezen gewend zijn."



De show kost een paar ton. "Iedere deelnemer die aan de finale mee mag doen krijgt hetzelfde budget. Je moet dan ook een minimum aan vuurwerk laten zien, zodat je niet een bedrag in eigen zak steekt."

Caffero deed voor het eerst mee met de internationale wedstrijd. Dat ze uiteindelijk in de finale stonden, was bijzonder. "Sommige bedrijven proberen het al jaren zonder resultaat", aldus Jeroen.

Het echte werk

Het bedrijf uit Berlicum is al een jaar of vijftien actief met het organiseren van vuurwerkshows. Het verkoopt geen consumentenvuurwerk. Per mail en via Facebook stromen de aanvragen voor vuurwerkshows inmiddels binnen. "Als er een publieksprijs was geweest, ben ik ervan overtuigd dat we gewonnen hadden in China', sluit Jeroen af.