Leraar die seks had met minderjarige leerlinge krijgt tien maanden celstraf

Een 29-jarige economieleraar uit Kaatsheuvel die meerdere keren seks had met een 15-jarige leerlinge, is veroordeeld tot een celstraf van tien maanden, waarvan acht voorwaardelijk. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch maandag.

De economieleraar kreeg in maart 2018 een relatie met de minderjarige leerling op een school in Boxtel. In een periode van vier maanden had de man meerdere keren (onbeschermde) seks met het meisje. De rechtbank rekent de leraar aan dat hij in zijn rol als vertrouwenspersoon – hij was op de hoogte was van haar problemen en emotionele kwetsbaarheid – het meisje tegen zichzelf had moeten beschermen, ook al stemde zij in met de seksuele handelingen.

Niet te traceren

Toch was hij een relatie met haar begonnen. De leraar installeerde ook een app op haar telefoon, waarmee verblijfplaats niet te traceren was voor haar ouders. Ook wilde hij dat het meisje hun relatie stil zou houden.

De rechtbank hield er bij het bepalen van de straf rekening mee dat de verdachte inmiddels is ontslagen en nooit meer als leerkracht zal werken. De verdediging pleitte bij de zitting nog voor een straf die gelijk was aan de duur van het voorarrest. De rechtbank ging daar niet in mee.

De man uit Kaatsheuvel moet meewerken aan een diagnostisch onderzoek en zich eventueel laten behandelen. Bij zo'n onderzoek wordt gekeken of iemand een verstandelijke beperking heeft en/of psychiatrische problemen.