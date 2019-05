'PSV heeft de titel verloren in de uitwedstrijd tegen Ajax'

"Van Bommel heeft een goed eerste seizoen gedraaid, daar moet je heel nuchter naar kijken", zegt Van Erp. "Ze kunnen afsluiten met 83 punten, normaal gesproken word je met dat aantal kampioen. De pech voor PSV is dat Ajax dit jaar een geweldig elftal heeft. Van Bommel kan terugkijken op een keurig seizoen. Maar goed, het is zonder prijzen en dat maakt het een teleurstellend seizoen."

Bekijk de video en lees daarna verder.



Een nederlaag op bezoek bij AZ, heeft PSV daar de titelstrijd verloren?

"Nee, dat denk ik niet. PSV heeft na de winterstop heel veel punten laten liggen in uitduels. Als ik moet aanwijzen waar PSV de titel heeft verloren, dan zou dat de wedstrijd in Amsterdam tegen Ajax zijn. Tegen tien man van Ajax met 3-1 verliezen. Als ze de titelstrijd ergens hadden kunnen beslissen - of moeten beslissen - was het daar geweest."

LEES OOK: KNVB met kampioensschaal naar PSV, maar podium om schaal te tonen komt er niet in Eindhoven

Wat zijn de gevolgen van het mislopen van de titel?

"Financieel kan het gevolgen hebben, maar dat is nog niet duidelijk. De route om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken is veel langer, er zijn meer struikelblokken. Dit jaar hoefde PSV maar één voorronde te spelen, nu meer. En de zomerstop is ook veel korter, de club moet de selectie veel eerder op orde hebben. Half juli zijn de eerste belangrijke wedstrijden weer."

LEES OOK: Enorme teleurstelling bij PSV na zeperd tegen AZ: 'Het is klaar'