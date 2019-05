Enorme teleurstelling bij PSV na zeperd tegen AZ: 'Het is klaar'

Teleurgesteld. Dat was, met een microfoon onder de neus, het eerste woord dat Nick Viergever en Donyell Malen over de lippen kregen. Ogen afgewend, gezicht als een oorwurm.

'We hebben onze kansen gehad. En vergooid.' - Donyell Malen.

“We moesten winnen en dat hebben we niet gedaan. Het is klaar”, zei Nick Viergever. “Voetballend was het vandaag niet goed genoeg. De passing kon beter en we verloren te veel duels, net als in de tweede helft. Er ging te veel mis.”



“Het is een lastige situatie”, aldus Donyell Malen, die in de tweede helft nog een paar prima kansen miste. “Als voetballer wil je prijzen pakken en we hebben de kansen gehad. En vergooid.”



Cliché

Ja, PSV heeft nog een theoretische kans op de titel. Maar dan moet het zelf met gigantische cijfers winnen van Heracles en bovendien zou Ajax de zege aan De Graafschap moeten laten. “Ja, het kan”, zei Viergever cynisch. “We hebben woensdag een rotwedstrijd die nergens over gaat, maar je moet ‘m goed afsluiten. Het is een cliché, maar we moeten er staan voor de fans. Die hebben ook het hele jaar achter ons gestaan.”

Luuk de Jong: "Er zijn een paar wedstrijden geweest die we op het laatst nog gelijkspeelden na een achterstand. Maar die duels moet je eigenlijk gewoon winnen.



Ook vandaag kregen we genoeg grote kansen. Je zag de moed bij iedereen een beetje wegzakken. Dat is jammer, want we hebben met z'n allen toch een mooi seizoen gehad."