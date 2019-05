Burgemeester Boxtel en Wakker Dier keuren actie van demonstranten bij varkensstal af: ‘Dit kan niet'

“We moeten onze rechtstaat beschermen en iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting, maar wel als hij dat buiten een stal doet. Dit soort grenzen overschrijden kan absoluut niet.” Naterop hoopt op strengere maatregels. “Ik denk dat het goed is dat daar de nodige landelijk aandacht voor komt”, zegt hij.

'Zo ga je niet met elkaar om'

Stichting Wakker Dier keurt de actie ook af. Anne Hilhorst van Wakker Dier zegt tegen Omroep Brabant: “Wij kennen de groep dierenactivisten niet. Deze manier van actievoeren keuren we grondig af. Je kan het nog zo erg met elkaar oneens zijn, maar zo onrespectvol met mensen omgaan is daar geen oplossing voor. Het is voor een boer intimiderend. Zo ga je niet met elkaar om.”

Volgens haar is de actie niet goed voor het welzijn van de varkens. “In zo’n varkensstal komen eigenlijk misschien één of twee mensen per dag binnen. Ook komen ze nooit buiten. En dan staan er ineens honderd man in je stal. Ik kan me voorstellen dat het behoorlijk stressvol is. Wij keuren dit af. Dit doet de discussie meer kwaad dan goed.”

Actie

125 demonstranten hebben maandagmiddag een varkensstal in Boxtel bezet. Ze drongen binnen en maakten video’s van de varkens. De actievoerders eisten dat ze de gewonde dieren mee mogen nemen om die dieren te verzorgen. De actie heet ‘Meat the Victims’ en wordt uitgevoerd door een internationale groep van dierenactivisten.

Volgens boeren zijn er veel veiligheid- en gezondheidsrisico’s genomen door de actie. Zo bestaat de een kans dat demonstranten een besmettelijke ziekte bij het bedrijf hebben binnengebracht en moeten bezoekers van een varkensstal zich normaal gesproken eerst wassen en schone bedrijfskleding en schoenen aantrekken voor ze binnengaan.

Een groep boze boeren voert een tegenprotest.