Verdachte moord Laura Korsman (24) ging 'door het lint' tijdens confrontatie

Laura Korsman werd gevonden in haar studentenwoning in Utrecht (Foto: Michiel van Beers).

De ex-vriend van Laura Korsman uit Werkendam, Zamir M., heeft verklaard dat hij ‘volkomen door het lint’ is gegaan tijdens de confrontatie met Laura op 11 juli vorig jaar in haar studentenwoning in Utrecht. Laura zou M. met een mes hebben bedreigd, waarna M. ‘woestend’ zou hebben uitgehaald. In juli werd Laura dood aangetroffen in haar woning.

De verklaring van M. stuit op ongeloof bij de rechtbank in Utrecht, waar hij dinsdag terechtstaat. Volgens de 32-jarige verdachte drong hij tijdens de bewuste nacht onder invloed van drugs de studentenwoning van Laura binnen. Tijdens een gesprek in haar kamer ontstond ruzie, waarbij de Brabantse een mes zou hebben getrokken.

Slagaderlijke bloeding

Er kwam een worsteling en Laura zou zichzelf per ongeluk twee keer hebben gestoken, met een slagaderlijke bloeding tot gevolg. Volgens de politie blijkt echter uit onderzoek van het lichaam dat het slachtoffer zich niet heeft verzet, en dat zij door de messteken is overvallen. Een huisgenoot hoorde ook niets van een ruzie of worsteling.

Stalking

M. was de ex van Laura. Hij zou het einde van de relatie niet kunnen accepteren. Hij liet haar niet met rust. Laura kreeg een alarmknop zodat ze de politie kon waarschuwen als hij in haar buurt kwam. De verdachte gaf in de rechtbank aan dat hij haar gestalkt heeft. Laura deed ook aangifte van stalking. Behalve van moord verdenkt het Openbaar Ministerie M. ook van stalking.

Laura en M. kenden elkaar van het stappen. De verdachte was dj en is bekend in het uitgaansleven. Laura groeide op in Werkendam. Ze verhuisde naar Utrecht voor haar studie Verpleegkunde. De verdacht hoort dinsdag, tien maanden na de moord, welke straf het OM tegen hem eist.

