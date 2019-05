Jumbo maakt terugkeer Grand Prix Formule 1 op circuit in Zandvoort mogelijk

Supermarktconcern Jumbo in Veghel is één van de partijen die het mogelijk maken dat de Formule 1 terugkeert in Nederland. Dit is dinsdagmorgen bekend gemaakt in Zandvoort waar het autosportspektakel volgend jaar zijn rentree viert.

Het Formule 1-circus komt onder de naam Heineken Dutch Grand Prix op de kalender. De terugkeer na 35 jaar afwezigheid is naar verwachting in mei 2020. Het contract geldt voor drie jaar.



Jumbo al actief in Formule 1

Het is niet bekend hoeveel euro Jumbo bijdraagt aan de organisatie. Het bedrijf is al persoonlijk sponsor van Red Bull-coureur Max Verstappen.



Jan Lammers, ooit zelf actief als coureur in de Formule 1, toonde zich tijdens de persconferentie over de terugkeer van 'Zandvoort' op de autosportkalender heel blij met de winkelketen als één van de sponsors. "Jumbo? Say no more. Frist van Eerd, de directeur van het bedrijf, is een persoonlijke vriend en bovendien is het concern een van de founders van Max Verstappen."