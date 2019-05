Fietsster (43) uit Sprundel overleden bij ongeluk in Etten-Leur

De fietsster die dinsdagmiddag om het leven kwam bij een ongeluk op bedrijventerrein Vosdonk in Etten-Leur is een 43-jarige vrouw uit Sprundel. Dat heeft de politie woensdag bekend gemaakt.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor zes op de kruising van de Florijnstraat met de Penningweg. De vrouw fietste de kruising over toen ze werd geschept door een automobilist.

Ambulances

Het slachtoffer belandde hard op de weg. Een omstander verleende meteen eerste hulp. Niet veel later waren ambulances en een traumahelikopter ter plaatse, maar hulp mocht niet baten. De vrouw overleed aan haar verwondingen.

De 18-jarige automobilist uit Etten-Leur raakte bij de aanrijding gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het ongeluk. De auto en de fiets zijn in beslag genomen.