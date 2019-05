De Kaaihal gaat niet door, Bosch college vindt de financiering te wankel

DEN BOSCH -

Den Bosch krijgt voorlopig geen tijdelijk theater op de Kop van 't Zand. Het Bossche college wil niet verder met de plannen voor het Kaaihaltheater; dat staat in een brief die dinsdagmiddag aan de gemeenteraad is gestuurd. De initiatiefnemers van de Kaaihal zijn teleurgesteld. Vooral voor Theater aan de Parade, dat vanwege de nieuwbouw op zoek is naar een tijdelijk onderkomen, begint de tijd te dringen.