RKC heeft goed gekeken naar Liverpool en Tottenham Hotspur en stunt tegen NEC

Mario Bilate vol vertrouwen richting halve finale: 'Alles is mogelijk in play-offs'

De opdracht was duidelijk, maar tegelijkertijd vooral ook heel erg moeilijk. Na de 2-0 nederlaag bij NEC Nijmegen moest RKC Waalwijk dinsdagavond in eigen huis ruim winnen. Dat gebeurde, RKC won met 3-0 en plaatste zich met die overwinning voor de halve finale van de play-offs voor promotie.

Aanvallend spelen zonder uit het oog te verliezen hoe je verdedigend staat, dat was de taak van RKC voor het duel met NEC. En die taak werd goed uitgevoerd. De ploeg van trainer Fred Grim ging niet blind naar voren, maar was wel de bovenliggende partij.

Tien minuten voor rust werd de hoop op het wegpoetsen van de eerdere nederlaag een stuk groter bij de fans van RKC. Scheidsrechter Joey Kooij werd door de VAR naar de kant gehaald, strafschop of niet? De aanwezige supporters in het Mandemakers Stadion vonden van wel, Kooij uiteindelijk niet. Het deed de spelers op het veld weinig, niet lang na het VAR-moment kon men echt juichen. Dylan Seys profiteerde van zwak uitverdedigen van NEC en schoot de thuisploeg op 1-0.

Doelpunten

Na rust werd de druk op het doel van NEC-goalie Mattijs Branderhorst groter en groter. Ruim een kwartier na rust werd die druk omgezet in een treffer. Dit keer was het Stijn Spierings die profiteerde van zwak uitverdedigen van de Nijmegenaren.

In het stadion groeide het gevoel dat RKC de halve finale van de play-offs kon halen. De uitbarsting van vreugde was groot na de 2-0, bij de derde Waalwijkse treffer was die nog groter. Met nog twintig minuten op de klok kwam Mario Bilate oog in oog met Branderhorst te staan. De spits bleef rustig en tikte de bal in het doel: 3-0.

Slotfase

NEC moest door de derde RKC-treffer meer druk naar voren zetten, dat leverde eigenlijk alleen maar meer kansen op voor de thuisploeg. Pech in de afronding en de van Willem II gehuurde Branderhorst voorkwamen een voortijdige beslissing, waardoor het lang spannend bleef. NEC kwam echter niet tot echte kansen, waardoor RKC de zege vrij makkelijk over de streep wist te trekken.

Grim heeft zich met zijn ploeg door de 3-0 zege geplaatst voor de halve finale van de play-offs, de fase waarin ook TOP Oss en FC Den Bosch instromen. RKC speelt zondag eerst een thuiswedstrijd, als er in de eredivisie geen veranderingen meer zijn aan de onderkant van de ranglijst is dat op bezoek bij Excelsior.