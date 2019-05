Drie weken vervoersverbod voor boer van bezette varkensstal

De komende drie weken geldt een vervoersverbod voor de boer wiens varkensstal maandag bezet werd door dierenactivisten. Tot zeker is dat geen enkel dier is besmet met een ziekte, mogen er geen varkens aan- of afgevoerd worden. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit besloten samen met de varkenshouder en zijn dierenarts. "Doordat de actievoerders niet de juiste hygiënemaatregelen hebben toegepast, is mogelijk een gezondheidsrisico voor de dieren ontstaan."

De NVWA is dinsdag bij de varkens langsgegaan om een eerste controle te doen. Samen met de varkenshouder en zijn dierenarts heeft de NVWA afgesproken dat de varkens extra goed in de gaten moeten worden gehouden. Het bedrijf mag de komende drie weken geen dieren aan- of afvoeren totdat het zeker is dat geen van de dieren is besmet met een dierziekte. “Deze drie weken is ingegeven door de incubatietijd van verschillende dierziekten”, aldus de woordvoerder.

“In de drie weken zullen specialisten van de NVWA en de Gezondheidsdienst voor Dieren in overleg met de dierenarts van het bedrijf de varkenshouderij regelmatig bezoeken, monitoren en indien nodig monsters nemen voor onderzoek.”

Bezetting varkensstal

Maandagmiddag rond twaalf uur drongen ruim honderd dierenactivisten binnen bij de varkensstal in Boxtel. Buiten voerden nog een groep andere dierenactivisten actie. Ruim honderd boeren kwamen aan het einde van de middag naar de stal toe om hun tegengeluid te laten horen en hun steun te betuigen aan de boer van de varkensstal.

Na tien uur werd de actie beëindigd door de politie. 76 dierenactivisten werden opgepakt. Inmiddels zijn ze weer vrijgelaten.

