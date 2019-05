'De politiek moet nu echt maatregelen nemen', ZLTO ziet dat activisten steeds brutaler worden

De politiek kan niet langer wachten en moet vaart maken met het nemen van maatregelen tegen acties van dierenactivisten die de wet overtreden. Dat zegt Wim Bens, voorzitter van land en- tuinbouworganisatie ZLTO dinsdag tegen Omroep Brabant. Aanleiding is de bezetting van een varkenshouderij door activisten in Boxtel.

Bij de actie, afgelopen maandag, bezetten 125 activisten een groot deel van de dag de varkensstal van de boer in Boxtel. Daarnaast stonden er nog zo'n honderd sympathisanten buiten. De politie werd ingeschakeld en had tien uur nodig om iedereen van het terrein te krijgen. In reactie op de actie kwam er een groot aantal boeren naar het terrein voor een tegenprotest. In de stal waren ongeveer zeshonderd zeugen met biggen aanwezig.

LEES OOK: 'Actie van dierenactivisten in varkensstal Boxtel na 10 uur beëindigd, tientallen mensen opgepakt'

'Behoorlijk zware intimidatie'

ZLTO-voorzitter Bens is geschrokken van de actie: "Ik zie dit echt als een behoorlijk zware intimidatie. Als er honderd man aan je deur staan en je wordt aan de kant gezet, dat is dat heel erg ingrijpend." Volgens zijn organisatie past de actie van maandag in een trend waarbij boeren steeds ernstiger geïntimideerd worden. "We kunnen wel constateren dat ze steeds brutaler worden."

Volgens Bens had de politie maandag sneller in actie kunnen komen. "Ik denk wel dat het anders had gekund. De politie had van mij sneller mogen ingrijpen. Er zou beleid gemaakt moeten worden dat er meteen ingegrepen kan worden. Het is niet de bedoeling dat dit normaal wordt."



Er ligt in Den Haag al wel een breed gesteunde motie waarin plannen staan voor strenger optreden tegen gewelddadige dierenactivisten. Deze moet nog worden besproken in de Tweede Kamer.

'Varkens mogelijk geruimd'

Volgens Bens is het goed mogelijk dat de varkens moeten worden geruimd: "Bezoekers moeten niet voor niets allerlei hygiënemaatregelen nemen als ze de stal binnenkomen. Je kunt op je klompen aanvoelen dat dit door de activisten niet in acht is genomen."









Animal Rights noemt die vrees overigens onterecht. Voorzitter Erwin Vermeulen: "Het is een argument om dit soort acties onmogelijk te maken. Het is hetzelfde als dat je tegen je kind zegt: je mag maar op één speelplaats spelen, anders ga je dood."

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is samen met een veearts dinsdag bij de varkens om een eerste controle te doen. De activisten zeggen zelf maatregelen te hebben genomen om te voorkomen dat ze ziektes zouden verspreiden.

Tegenprotest

Bens zegt blij te zijn met het spontane tegenprotest dat in de loop van de dag ontstond bij het terrein. Daar waren veel boeren bij aanwezig. "We zijn blij dat zoveel mensen hun steun hebben betuigd."



De tegendemonstratie werd in de loop van de dag wel steeds grimmiger. Zo werden er auto's van activisten op zijn kant geduwd. "Ik denk dat dat een stukje van het gevoel weergeeft. Er zit veel frustratie. Maar behalve die auto's is het allemaal netjes verlopen. Bij een gemiddelde wedstrijd van PSV is het ongeveer net zo erg, we moeten het ook niet erger maken dan het is."

Lees alles over de bezetting van de varkensboerderij in Boxtel door dierenactivisten op onze speciale themapagina.