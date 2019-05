125 dierenactivisten bezetten varkensboerderij Boxtel en eisen dat ze gewonde dieren mogen meenemen

Zo'n 125 dierenactivisten zijn binnengedrongen in de stal in Boxtel. (Foto: Rob Engelaar)

Het gaat om individuele activisten die voor de actie 'Meat the Victims' samenkomen. Bij die actie worden boerderijen in verschillende landen bezet. Dat gebeurde eerder in Australië, Canada, Spanje en Engeland. Het is de eerste keer dat de actiegroep met dit project in Nederland actief is.

Gewonde varkens meenemen

De groep viel de boerderij binnen met zo’n 125 mensen. Zo'n 100 andere activisten voeren buiten de boerderij actie. Er zijn zo’n 25 politieagenten aanwezig bij de actie en er zijn vijf politiepaarden ingezet. De politie laat via Twitter weten dat ze de bezetting op een 'rustige manier willen laten stoppen'.

De actievoerders zijn niet van plan te vertrekken totdat hun eis wordt ingewilligd. Volgens een woordvoerder van de actiegroep zijn veel dieren er slecht aan toe. “Er bevinden zich tientallen gewonde dieren binnen, waarvan vermoed wordt dat ze binnen een of enkele dagen komen te overlijden.”

Actievoerders uit verschillende landen

Een actievoerder filmde de inval binnen in de varkensboerderij en zette dit op Facebook.

Bekijk de video en lees daarna verder.

In de video laat de activist weten dat mensen 'uit 26 landen zijn gekomen om actie te voeren'. "We willen bewustzijn creëren en mensen laten zien wat er gaande is", zegt ze.

Verslaggeefster Imke van de Laar van Omroep Brabant die aanwezig is in Boxtel, vertelt dat ze auto's ziet uit onder andere Duitsland, België en Engeland. "Er zijn zelfs mensen uit Australië hier om actie te voeren", laat ze weten. "Het is een heel gemengd gezelschap. Ze dragen zwarte truien met groot de tekst 'Meat the Victims' erop."

'Geen persoonlijke actie tegen deze boer'

De honderd andere actievoerders staan buiten achter linten die de politie heeft gespannen. Ze roepen met megafoons leuzen als 'There is no excuse for animal abuse'. "Met de leuzen willen ze duidelijk maken dat ze tegen het eten van vlees zijn en tegen het doden van varkens."

Volgens actievoerder Mikki de Gier willen ze 'met de leuzen de actievoerders in de stal steunen'. Ze zegt dat de actie 'niet persoonlijk tegen de boer gericht is'. "De actievoerders maken binnen video's van hoe de varkens in de stallen moeten leven. Dit wordt gezien als misstand, maar dit is de dagelijks praktijk in alle boerderijen. Nu zijn we toevallig bij deze boerderij, maar die hebben we niet specifiek gekozen op wat hier gebeurt. Wij willen vooral laten zien wat er over het algemeen binnen in de stallen gebeurt", vertelt De Gier.