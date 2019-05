Tientallen boeren voeren tegenprotest bij door dierenactivisten bezette varkensboerderij

Zo'n 125 dierenactivisten drong rond twaalf uur de stal binnen. Ze maken daar video’s van de varkens en eisen dat ze de gewonde dieren mee mogen nemen om die dieren te verzorgen. Ongeveer 100 andere activisten verzamelden zich buiten de boerderij en voeren daar actie. Ze roepen leuzen als 'There is no excuse for animal abuse'. Volgens een actievoerder is deze boerderij willekeurig voor de actie uitgekozen en willen ze vooral laten zien 'wat er over het algemeen binnen in de stallen gebeurt'.

Aan de andere kant van de boerderij zijn inmiddels zo’n zestig boeren gearriveerd met tractoren om een tegenprotest te voeren. “Er zijn er nog veel meer onderweg”, zegt verslaggeefster Imke van de Laar die aanwezig is in Boxtel. De boeren hebben elkaar opgeroepen via de telefoon om een tegengeluid te laten horen. Van de Laar laat weten dat 'zelfs boeren uit omgeving Biezenmortel' zijn gekomen.

Politie houdt groepen op afstand

De politie wil voorkomen dat de twee groepen bij elkaar komen en probeert de groepen op afstand te houden door afzetlinten. De groep dierenactivisten moet achter een lint blijven, en de groep boeren aan de andere kant van de boerderij moet ook achter een lint blijven.

Daarnaast heeft de politie de staldeuren dicht gedaan en er hekken voor gezet. Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze dit hebben gedaan omdat ze 'bang waren dat de actievoerders de varkens los zouden laten'. "Dan loopt het helemaal uit de hand", aldus een woordvoerder van de politie. De politie zegt op Twitter dat je 'niet naar de locatie moet komen als je daar niet hoeft te zijn'.

Nu de politie de staldeuren dicht heeft gedaan, wordt de sfeer steeds grimmiger. "De dierenactivisten zijn boos en zeggen dat ze worden 'gegijzeld'", aldus Van de Laar.

‘Boeren zijn boos’

Van de Laar laat weten dat het vooral jonge boeren zijn die boos zijn op de dierenactvisten. “Ze vinden het belachelijk dat de stallen worden opengebroken.”

Melkveehouder Alexander Vugts uit Haaren is een van de boeren die aanwezig is in Boxtel en laat weten dat hij zo veel mogelijk boeren probeert op te roepen om een tegengeluid te laten horen. “Wij vinden als veehouders dat dit niet zomaar kan. Je kan niet met 125 mensen binnendringen in een stal. De dieren zijn helemaal de kluts kwijt en doordat de activisten zich niet aan het hygiëneprotocol hebben gehouden, kunnen er allerlei ziektes worden overgebracht op de varkens”, aldus boer Vugts.

Vugts laat weten dat ze nog niet precies weten hoe ze gaan demonstreren. “Voor ons kwam dit ook als een verrassing. We willen het liefst bij de dierenactivisten komen, maar de politie houdt ons tegen. Voor nu staan we hier vreedzaam en willen we zo veel mogelijk boeren oproepen om hierheen te komen.”

Meat the Vicitims

De activisten willen aandacht vragen voor wat er volgens hen verborgen wordt gehouden voor de Nederlandse maatschappij. Het gaat om individuele activisten die voor de actie 'Meat the Victims' samenkomen. Bij die actie worden boerderijen in verschillende landen bezet. Dat gebeurde eerder in Australië, Canada, Spanje en Engeland. Het is de eerste keer dat de actiegroep met dit project in Nederland actief is.

