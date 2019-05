Enorme ontlading in Waalwijk na stunt van RKC: 'Vandaag een groot feest, zeker weten'

Verdediger Paul Quasten gaf, nadat hij eerst feest had gevierd op het veld én in de kleedkamer, aan trots te zijn op het team. "Dit is een hele goede prestatie van ons. We wisten dat het lastig was, maar we zijn er honderd procent voor gegaan. We waren ontzettend scherp en het is gelukt."

Tekst gaat verder onder de video.

Feest

De 2-0 nederlaag in Nijmegen werd weggepoetst, maar Quasten was na afloop bezig met een inhoudelijke analyse. En dat terwijl RKC in de halve finale staat. "Dat is fantastisch. Het besef komt later wel. We gaan een feestje bouwen en daarna kijken we naar zondag. Een groot feest, zeker weten."

Trainer Fred Grim snapt dat er een feestje gevierd gaat worden. "We moeten hier inderdaad van genieten. Een stukje succesbeleving. Maar morgen gewoon trainen en dan naar zondag toewerken. Misschien gaat het dan pas wel echt beginnen."

Tekst gaat verder onder de video.

LEES OOK: RKC heeft goed gekeken naar Liverpool en Tottenham Hotspur en stunt tegen NEC

Eredivisieploeg

In de volgende ronde wacht een ploeg uit de eredivisie. Quasten weet nog niet wie de mogelijke tegenstanders zijn, maar dat maakt hem ook niet uit. "Voor clubs uit de eredivisie is het spelen van play-offs altijd hartstikke lastig. Ze hebben weinig vertrouwen. En wij hebben juist volle bak vertrouwen", zo zegt de linksback stellig.

Spits Mario Bilate gaat geen groot feest vieren, hij is al bezig met de volgende ronde in de play-offs. Hij heeft het zelfs al over de kwaliteiten van Excelsior. Hij rekent op een dubbele ontmoeting met de Rotterdammers, denkt niet dat De Graafschap nog naar plek zestien stijgt in de eredivisie. "Als je kijkt hoe Ajax speelt, ga ik er vanuit dat we Excelsior treffen. En ik denk dat we van Excelsior kunnen winnen. Alles is mogelijk, dat is ook de instelling waarmee je de play-offs in moet gaan."