SM-act en een zwevende operazangeres: eerste concurrentie voor Duncan Laurence bekend

Het was een voorronde waarover traditiegetrouw volop werd getwitterd. Vooral de inzending van IJsland gaf volop inspiratie. Een protestlied dat voor de één een spiegel wil voorhouden, maar voor de meesten vooral hilarisch is.

Portugal kwam met een gedurfd en kunstig lied, dat voor veel kijkers te ingewikkeld was. In ieder geval te ingewikkeld voor een finaleplaats. Maar creatievelingen hadden snel een gifje klaar.

Al met al was het vooral de vocale kwaliteit van de deelnemers, of meer precies: het gebrek eraan, dat veel kijkers opviel. Dit was een zwakke voorronde, de semifinale van donderdag, waar Duncan aan deelneemt, is een stuk sterker.

Zoals altijd zijn er liedjes waarvan je denkt dat ze het halen en die vallen dan af. En er zijn er ook waarvan je denkt: die halen het nooit. Zo zong Serhat voor San Marino 'Say na na na' in een geheel verkeerde toonsoort naar de finale. Tot vreugde van songfestivalwatchers die houden van een flinke dosis camp op z'n tijd.

De tien landen die door zijn naar de finale, zijn: Cyprus, Slovenië, Tsjechië, Wit-Rusland, Servië, Australië, IJsland, Estland, Griekenland en San Marino.