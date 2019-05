Politie lost waarschuwingsschoten op de A67 na achtervolging gestolen vrachtwagen

De verdachten gingen er rennend vandoor. Bij de zoektocht werden onder meer speurhonden ingezet. Volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie kwam tijdens de achtervolging ook een andere auto in beeld. In deze auto zaten vijf inzittenden waarvan de politie vermoedt dat ze horen bij de chauffeur van de vrachtwagen en zijn bijrijder. De vijf gingen er in de auto vandoor en zijn niet gepakt.

Rond halftien werd volgens de politie niet meer actief gezocht naar de bijrijder in de buurt van de snelweg. De waarschuwingsschoten werden volgens de woordvoerder gelost vanwege 'de gevaarlijke situatie die ontstond'. Dit toen de chauffeur van de vrachtwagen en zijn bijrijder de benen namen en één van hen de snelweg overstak.

(Lees verder na het audiofragment uit het programma WAKKER waarin de politie de situatie op de A67 toelicht)

Woordvoerder van de Landelijke Eenheid over wat er zich woensdagochtend vroeg afspeelde op de A67 bij Veldhoven

Vrachtwagen bij Liessel gespot

De politie zag de vrachtwagen met Hongaars kenteken bij Liessel rijden en vermoedde dat deze was gestolen. Daarop werd de achtervolging ingezet. Tijdens de achtervolging probeerde de chauffeur, een man van 46 uit Albanië, een politiewagen te rammen. De bestuurder negeerde en stopteken, zette de vrachtwagen bij Veldhoven aan de kant en nam de benen.

Zijn bijrijder volgde zijn voorbeeld. De kentekenplaten die op de vrachtwagen zaten, horen volgens de woordvoerder van de Landelijke Eenheid niet bij de trekker of oplegger. De politie gaat volgens hem dan ook uit 'van frauduleuze handelingen'.

Aan het eind van de ochtend maakte de politie bekend dat de vrachtwagen inderdaad gestolen bleek te zijn. Ook vervoerde de truck lading die eerder werd gestolen uit een vrachtwagen die geparkeerd stond op parkeerplaats De Beerze langs de A67.

De snelweg A67 was in eerste instantie in beide richtingen dicht tussen knooppunt De Hogt en Eersel. Dit in verband met het onderzoek van de politie. De weg was rond zes uur weer open.

In de nacht van zondag op maandag werden op verschillende parkeerplaatsen in Limburg, onder meer in Venray en Venlo, 68 zeilen van vrachtwagens opgesneden op zoek naar lading. De politie onderzoekt of er een verband is tussen die zaken en de nu aangehouden verdachte.