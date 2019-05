Reusel-De Mierden heeft meeste lege winkels, meer dan een kwart staat leeg

In 2018 was de leegstand in Reusel-De Mierden het grootst (foto: Tonnie Vossen)

Van alle Brabantse gemeenten heeft Reusel-De Mierden de meeste leegstaande winkels. Meer dan 26 procent van het winkeloppervlak in deze gemeente staat leeg. Boxmeer volgt met iets meer dan 22 procent. Van de grote steden in Brabant kampt Eindhoven met de grootste leegstand, maar de stad blijft met iets meer dan 9 procent leegstaande winkels ver achter bij Reusel-De Mierden.

De cijfers komen van het Planbureau voor de Leefomgeving en zijn door de organisatie Locatus vergeleken met het crisisjaar 2008. Opmerkelijk is dat er in dat jaar in Reusel-De Mierden nauwelijks sprake was van winkelleegstand.

"Vorig jaar zijn er hier op de Markt zeker drie winkeliers vertrokken", weet Anky van Limpt. Volgens haar was in twee gevallen de te hoge huurprijs een reden voor vertrek. Zijzelf opende juist in maart van dat jaar haar winkel in hobby-artikelen. "Die heb ik deels ingericht met de inventaris uit de gesloten winkels."

'Het is te versnipperd'

Klanten wisten haar winkel al snel te vinden. "De mensen hier zijn blij met me." Dat zegt ook Niek Vosters die een sportzaak heeft in Reusel. "Wij zitten in een wat hoger segment, maar dat geldt voor veel winkels hier. Sommige winkels zouden in grotere winkelgebieden niet misstaan. Alleen, het is hier te versnipperd, wij hebben geen volledige winkelstraat waar al het aanbod bij elkaar ligt."

Hij wijst op de situatie in Bergeijk waar het centrummanagement succesvol is. "Gemeente en winkeliers werken er samen met de centrummanager en dat zie je terug." De cijfers van Locatus ondersteunen die uitspraak. Bergeijk had in 2008 te maken met de grootste winkelleegstand van heel Brabant: bijna 20 procent winkeloppervlak werd destijds niet gebruikt. Dat cijfer is inmiddels teruggebracht tot iets meer dan twee procent in 2018.

Wachten op het centrumplan

De winkeliersvereniging Reusel heeft zijn hoop nu gericht op het centrumplan dat voor meer eenheid moet zorgen. Bas Verblackt zegt daarover: "Een centrummanagement is absoluut van grote waarde, maar we zullen toch eerst moeten wachten op het resultaat van het centrumplan. Daar wordt hard aan gewerkt."

Volgens Bas Verblackt zit er in de onderzoekscijfers van Locatus ook veel 'stille' leegstand. "We hebben hier bijvoorbeeld een pand waar lang een bouwmarkt in zat maar daar zit nu een houtwerkplaats in. Dat pand staat nog wel in de boeken als winkelruimte, die bestemming zit er ook nog op. Maar feitelijk is het geen winkelpand meer."

Veel klanten uit België

Omdat de gemeente dicht bij de Belgische grens ligt trekt Reusel-De Mierden veel klandizie uit het buurland. Dat geldt voor alle winkels - in de sportzaak van Niek Vosters komt zeker 25 procent van de klanten uit België. Maar dat geldt zeker voor de wekelijkse markt in het dorp. "De weekmarkt is op die van Valkenswaard na de grootste in Brabant", zegt Bas Verblackt. "De helft van het marktpubliek is Vlaams."

Ook hij meent dat er met het winkelaanbod in Reusel-De Mierden niets mis is. "En dat Blokker vertrokken is vinden wij jammer maar ook begrijpelijk als je bedenkt dat ze vlakbij in Bladel ook een grote vestiging hebben."