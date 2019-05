Automobilist met slok te veel op rijdt auto sloot in: twee gewonden

Een auto is woensdagochtend op de Moerseweg in Hooge Zwaluwe in een sloot beland. De twee inzittenden raakten daarbij gewond. De politie heeft de bestuurder aangehouden, omdat hij geen rijbewijs had en te veel zou hebben gedronken.

Het ongeluk gebeurde rond negen uur. De auto botste eerst tegen een stroomkast naast de weg en schoot vervolgens de sloot in. De bijrijder kwam vast te zitten in het wrak en moest door de brandweer worden bevrijd.

Alcohol

Het duo raakten gewond en is met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie vertelde de bestuurder dat hij alcohol had gedronken. Dat bleek ook uit een blaastest. In het ziekenhuis is bij de man bloed afgenomen. Hij is aangehouden.

Vanwege de beschadigde stroomkast zat een klein gedeelte van Hooge Zwaluwe tijdelijk zonder elektriciteit. Medewerkers van Enexis hebben de schade hersteld.