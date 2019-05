Eindhoven Airport krijgt nieuwe directeur: Bredanaar Roel Hellemons

De 47-jarige Hellemons is sinds 1998 in dienst van Royal Schiphol Group. Voordat hij vorig jaar Director Schiphol International werd, bekleedde hij diverse managementfuncties voor het luchthavenbedrijf in Nederland en Australië.

Aruba

Als zijn nominatie wordt goedgekeurd, neemt Hellemons per 1 juli de functie over van vertrekkend directeur Joost Meijs. Die is sinds oktober 2008 directeur van Eindhoven Airport en onder zijn leiding kende de luchthaven een sterke passagiersgroei. Meijs wordt per 1 september directeur van de nationale luchthaven van Aruba.