Imam Eindhovense moskee roept op tot rust bij demonstratie Pegida: 'Geen reactie is beste reactie'

Nadat twee weken geleden een protest bij de Al-Fourqaan moskee werd afgeblazen, omdat er volgens Pegida te veel beperkingen aan de demonstratie waren opgelegd, wil Pegida op zondag 26 mei alsnog komen demonstreren bij de moskee.

De bezoekers van de moskee reageren er rustig op: "Er is in Nederland vrijheid van demonsteren." Maar er is ook irritatie. Een vrijwilliger van de moskee vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente toestemming geeft voor een haatzaaiend protest.

Koffie en broodjes

Een jonge bezoeker van de Al-Fourqaan moskee zegt dat de moskeegangers zeker niet de confrontatie gaan zoeken, als Pegida komt demonstreren: "Dan krijg je escalatie en dat willen wij niet. Iedereen is welkom in onze moskee om te komen kijken en met ons te praten, de deur staat altijd open. Misschien geven we de demonstranten wel koffie en broodjes."

De heer Boudan is vrijwilliger bij de moskee. Hij kwam vijftig jaar geleden als twintigjarige jongeman uit Marokko naar Nederland om te werken. Hij begrijpt de haat van Pegida niet: "Ik voel mij Nederlander en heb 35 jaar lang hard gewerkt bij Beton Son, ik maakte heipalen. Ik heb mijn steentje wel bijgedragen aan de samenleving. Boudan is vader van zes kinderen en trotse opa van veertien kleinkinderen: "Die voelen zich helemaal Nederlands, ze zijn hier geboren."

Haatzaaiend

Over het voornemen van Pegida om bij de moskee tegen de islam te demonstreren is Boudan niet te spreken: "Ik begrijp niet dat ze toestemming krijgen van de gemeente Eindhoven. Pegida zaait haat en zet mensen tegen elkaar op. Misschien hebben ze nog nooit met buitenlandse mensen gesproken of gewerkt." Ook voor het plan van de anti-islam beweging om bij de moskee te barbecueën tijdens de Ramadan heeft Boudan geen goed woord over: "Het is pure provocatie."