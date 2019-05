Steeds meer boeren beveiligen hun bedrijf met camera’s, uit angst voor dierenactivisten

“Je ziet dat boeren zich ertegen aan het wapenen zijn”, vertelt Frank Rooijakkers. “Tien jaar terug hing bij elke stal ongeveer de sleutel naast de deur, áls die al op slot was. Nu moeten we onze bedrijven beveiligen, dat is ontzettend jammer.”

Angst

De pluimveehouder uit Asten doet het woord namens zijn vader Frits, die zelf liever niet het verhaal vertelt. Frits, eveneens pluimveehouder, liet een maand geleden voor duizenden euro’s bewakingscamera’s installeren op zijn bedrijf in Helenaveen. Vijf camera’s buiten en vier binnen, uit angst dat er ooit activisten bij hem voor de deur staan.

“We moeten bewijslast verzamelen tegen de dierenterroristen”, zegt Frank, die de activisten steevast terroristen noemt. “Camera’s houden de terroristen in principe niet buiten de deur, maar we kunnen daarmee wel beelden aan de politie geven om die mensen zo lang mogelijk achter slot en grendel te krijgen.”

Telefoon advocaat roodgloeiend

Dat advies geeft advocaat Niels Crooijmans van Goorts + Coppens in Helmond ook aan ondernemers. “Camerabeelden zijn heel belangrijk om aan te kunnen tonen dat er daadwerkelijk mensen op je erf en in de stal zijn geweest. Daarom installeren steeds meer ondernemers bewakingscamera’s.”

De telefoon van Crooijmans staat sinds maandag roodgloeiend. Boeren willen weten wat zij moeten doen als dierenactivisten hun bedrijf bezoeken. Naast het maken van camerabeelden adviseert de advocaat boeren om de rust te bewaren, tot twee keer toe zeggen dat de activisten weg moeten gaan en om een goede administratie bij te houden wie er op je erf is geweest en wanneer.

Maandelijks activisten op de stoep

Ook Fabienne Vandamme van All Right Security in Waalre herkent het beeld dat boer Frank en advocaat Crooijmans schetsen. Ze verkoopt al lange tijd beveiligingsproducten aan boeren. “Dierenactivisten houden steeds zwaardere en extremere acties bij boeren. Ik heb klanten die maandelijks dierenactivisten op de stoep krijgen. Het is een permanente dreiging."

Honderden boeren hebben volgens Vandamme de afgelopen twee jaar gekozen voor extra beveiliging van hun bedrijf. "Naast beveiliging tegen diefstal is er de meeste vraag naar beveiliging tegen activisten en andere onbevoegde mensen op het erf."

Financiële hulp

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) gingen woensdag in gesprek met het ministerie van Landbouw over de gebeurtenissen in Boxtel.

Volgens een woordvoerder van LTO is woensdag onder meer gesproken over eventuele financiële hulp voor boeren om hun bedrijven te beveiligen. De boerenorganisatie had in 2015 al een subsidieproject waarmee LTO-leden beveiligingsproducten konden aanschaffen. Die subsidiepot was in korte tijd leeg.