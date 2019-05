Activisten protesteren gewoon tegen dierproeven: 'Ons imago heeft wel een deuk opgelopen'

Honderd demonstranten hebben in Den Bosch gedemonstreerd tegen dierproeven. Dat hun imago een deuk heeft opgelopen door de stalbezetting van maandag erkent eigenlijk iedereen. "Maar dat staat los van ons. We vinden het belangrijk om gewoon onze stem te laten horen", zegt de aanwezige Robert Molenaar, voorzitter van Animal Rights.

De activisten staan op honderd meter van Charles River, een van de grootste dierproefcentra in de wereld. Molenaar: "Ze willen hier 265.000 proefdieren gaan gebruiken en daar zitten ook veel honden en katten tussen. Dat doen ze omdat er een wettelijke verplichting is om proefdieren te gebruiken voor het testen van bepaalde middelen. Daar willen we vanaf."

'Wij waren ook verrast'

Molenaar heeft verder geen contact met de activisten die maandag een varkensstal in Boxtel hebben bezet. "Wij waren net zo verrast als iedereen over de gebeurtenissen van maandag in Boxtel. Dit is een nette en vreedzame demonstratie en in goed overleg met de gemeente Den Bosch."

Dat het imago van dierenactivisten een knauw heeft gekregen door de gebeurtenissen van maandag erkent molenaar, maar bang dat zijn doel is geschaad door zijn radicalere collega's is hij niet. "Ik snap dat mensen zijn geschrokken van die bezetters, maar er zijn ook veel mensen die het steunen om van dierproeven af te komen."

'Gerechtvaardigde actie'

Ook Erwin Vermeulen uit Veldhoven van Animal Rights denkt dat veel media woensdag naar Den Bosch zijn gekomen omdat er nu veel te doen is over dierenactivisme. "Dat is een positief effect. Wij willen graag dat het over de dieren gaat, mensen die het liever niet over de dieren hebben praten over de legaliteit van de acties."

Vermeulen, die eind 2012 in de cel belandde in Japan vanwege een aanvaring met walvisjagers, noemt de actie in Boxtel 'gerechtvaardigd'. "Maar dat betekent niet dat het ook effectief is. Wat is het effect voor de dieren en overweegt de positieve activiteit de negatieve activiteit. Het is maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt. Dan is iedere actie te rechtvaardigen."

'Bij elke donatie zit een portie dierenleed'

Naast leden van actiegroep Animal Rights waren bij de demonstratie ook lokale politici van GroenLinks en de Partij voor de Dieren aanwezig. ''Uiteraard dragen wij de inzamelingsactie een warm hart toe", aldus de Partij voor de Dieren. "Toch willen we ook hier stil staan bij het feit dat met onvoorwaardelijke steun aan dergelijk inzamelingsacties ook de dierproeven in stand worden gehouden. Bij elke donatie zit ook een portie dierenleed. Die boodschap willen wij overdragen."