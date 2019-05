Ambitieuze Tilburgse dirigent studeert zondag af met eigen compositie

Zondag dirigeert Vera Hofman The Next Ensemble in een concert met muziek van Messiaen. Maar er is meer aan de hand. Met het concert krijgt Vera haar masterdiploma als dirigent. En: de musici spelen zondag ook een compositie die Vera geschreven heeft. En: eigenlijk wil ze het hier niet bij laten. The Next Ensemble moet een vast gezelschap worden voor hedendaagse muziek, onder leiding van Vera.

Spannend

Achter een tafeltje met opnameapparatuur zit Tilburger en geluidskunstenaar Hans Timmermans, een koptelefoon op zijn hoofd. Hij gaat de opnamen gebruiken om een nieuwe compositie te maken die zondag in Den Bosch ook wordt uitgevoerd. Wat het wordt, weet hij nog niet, Vera als dirigent ook nog niet maar dat vindt ze juist wel leuk. 'Spannend," noemt ze het.

Aan een kettinkje om haar nek hangt een kleine zilverkleurige dwarsfluit. Een knipoog naar dat andere masterdiploma dat ze in Tilburg al veroverde. Maar de laatste jaren kroop ze hoe langer hoe vaker op de bok en besloot ze ook maar haar masterdiploma dirigeren te halen. "Ik vind het mooi om mensen samen te brengen," zegt ze daarover. "Wie samenspeelt, moet samen ademen en als dat goed lukt, is dat een hele bijzondere ervaring."

Voor Messiaen heb je nogal wat blazers nodig.

Een pilot

Voor haar zitten meer dan 40 ervaren musici. Voor het eerst zijn ze samen als The Next Ensemble. Een orkest speciaal geformeerd voor Vera's examen. Nu repeteren ze Messiaen, muziek uit het begin van de twintigste eeuw. Met 34 blazers en zes slagwerkers wordt het niet vaak uitgevoerd. Het concert is wat Vera betreft 'een pilot', een eerste aflevering waarmee ze wil onderzoeken of het gezelschap een toekomst heeft.

"Ik wil graag een orkest formeren dat door muzikanten van nu als instrument kan worden gebruikt," vertelt ze over haar plannen. Een gezelschap dat ten dienste staat aan mensen die op allerlei manieren nieuwe muziek maken. Het is een ambitieus plan maar zij gaat er voor, inclusief die nadruk op nieuwe muziek. "Als we niet vernieuwen, geen nieuwe dingen verzinnen, staat het stil."

Het concert in het Jeroen Bosch Art Center in Den Bosch begint zondag om 19.30 uur.