'Eftelingpedo' krijgt celstraf voor tonen van zijn piemel aan 13-jarige meisje

De bejaarde man uit Kaatsheuvel die vier jaar geleden zijn piemel uit zijn broek haalde bij de Efteling in het bijzijn van een destijds 13-jarig meisje is door de rechter in Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van 99 dagen, waarvan 60 dagen voorwaardelijk. Omdat de 'Eftelingpedo' al 39 dagen in voorarrest had gezeten hoeft hij niet meer terug de gevangenis is. Wel is daarbij de voorwaarde gesteld dat hij twee jaar niet opnieuw in de fout gaat.

De man ging op de bewuste dag in juli 2015 naast het meisje zitten, toen zij op een bankje in een bushalte zat tussen de Efteling en Bosrijk. Hij legde vervolgens zijn hand op haar been en haalde zijn penis uit de broek. Daarna vroeg hij het tienermeisje of zij zijn geslachtsdeel aan wilde raken.

LEES OOK: 'Eftelingpedo' te ziek om naar rechtbank te komen, proces via mobieltje

Het meisje rende er vervolgens vandoor. Haar moeder ving haar totaal overstuur op. "Ze vindt het nog steeds eng om naar De Efteling te gaan", verklaarde haar moeder schriftelijk. Het meisje is bang voor oudere mensen. "Zeker in de bus, als ik naar school moet", vertelde ze de rechters.

'Verdachte gericht op eigen behoefte'

"De verdachte heeft er geen rekening mee gehouden wat voor gevolgen zijn daad zou hebben voor haar", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Hij was enkel gericht op de bevrediging van zijn eigen behoeftes." Het is ook niet voor het eerst dat de man veroordeeld wordt voor een zedendelict.

Het vonnis van de rechtbank is voor een groot deel gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De officier van justitie eiste twee weken terug ook nog dat de man nooit alleen in een ruimte mag zijn met kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Daar ging de rechtbank niet in mee, omdat het lastig te controleren of te handhaven is. Bovendien is de lichamelijke conditie van de man zo slecht, waardoor de kans op herhaling niet groot is.