Gooi je gifspuit in de kliko en red de vogeltjes, buxuskweker Adrie bestrijdt buxusmot met bacterie

Van Dun (56) weet waarover hij praat. De Strijbekenaar zit al ruim dertig jaar in de buxusbusiness. “Het meest schrijnende is dat we allemaal bijenhotelletjes, mezenkastjes en vijverspullen kopen bij dezelfde winkel die ook de bestrijdingsmiddelen verkoopt. Consumenten gaan ervan uit dat deze middelen veilig zijn maar dat zijn ze absoluut niet.”

Biologisch

Adrie van Dun is één van de grootste buxuskwekers in Nederland. Op zijn bedrijf komen chemische bestrijdingsmiddelen er niet in. De buxusmot wordt al jaren biologisch bestreden met een natuurlijke bacterie. “Wanneer de rups deze bacterie eet, beschadigt dat zijn maag waardoor hij sterft. De rups is totaal ongevaarlijk wanneer hij dan weer door een vogel wordt opgegeten.”

Zeker in deze tijd van het jaar zijn er veel meldingen van dode kool- en pimpelmezen die giftige rupsen hebben gegeten. Deze week riepen natuurbeschermingsorganisaties en bezorgde burgers mensen op om geen gif te gebruiken tegen de buxusmot.

Verbod

Staatssecretaris Stientje van Velthoven van Infrastructuur en Milieu komt binnenkort met een wetsvoorstel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren te verbieden. In bijvoorbeeld Frankrijk geldt al langer zo’n verbod. Van Dun: “Mensen kunnen dan producten kopen die wel veilig zijn en dan is dat probleem compleet achter de rug. Hoe sneller hoe beter.”