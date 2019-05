'Stinkstraat' Geldrop: gemeente neemt actie, al weken niets raars meer geroken

De bewoners van de straat Hoog Geldrop in Geldrop, beter bekend als de 'Stinkstraat', hebben woensdagmiddag met de gemeente om de tafel gezeten om te praten over de stank in hun straat. "En met succes", legt bewoner Gunther Brouwer die de straat zijn bijnaam gaf uit. "Er wordt een ontluchtingsklep op een putdeksel geplaatst zodat de stank elders wordt afgevoerd."

Vooral ter hoogte van de nummers 40-50 in de straat Hoog Geldrop was de stank de afgelopen tijd goed te ruiken. Bewoners wijzen naar een slachtbedrijf in de buurt als mogelijke schuldige.

De slachterij dumpt zijn afval in het riool. Slachterij Pali Groep had eerder al maatregelen te hebben genomen om eventuele stank tegen te gaan. Zo waren al extra filters geplaatst om het afvalwater te filteren.

'Niets meer geroken'

Opvallend is wel dat er de laatste vijf weken niets vreemds meer is geroken in de straat. "Dat is heel frappant", merkt Brouwer op. "Hopelijk blijft het zo."

De gemeente gaat de bewoners in de straat met een brief informeren over de ontluchtingsklep.