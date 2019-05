Reclame zet Den Bosch neer als Cultuurstad van het Zuiden: ‘Het gaat om het totaalplaatje' [VIDEO]

In de Ster reclame is een schipper te zien die rondvaart op de Binnendieze.

De reclame was woensdagavond voor het eerst te zien in Theater de Parade in Den Bosch tijdens de live televisieshow van KWF Kankerbestrijding en de AVROTROS 'Nederland staat op tegen kanker'.

Bekijk de video en lees daarna verder.

We zien onder andere een schipper op de Binnendieze, directeur Charles de Mooij van het Noordbrabants Museum, een horecavrouw op theaterfestival Boulevard en trompettist Jeroen Doomernik. “Met deze mensen willen we laten zien dat we met elkaar de stad maken”, vertelt Ploegmakers. “Dat is een van de dingen die we willen uitdragen in het filmpje: de Bosschenaar die trots is op zijn stad en dat graag wil presenteren.”

Cultuurstad van het Zuiden

We willen mensen oproep om naar evenementen, tentoonstellingen of musea in Den Bosch te komen”, aldus Ploegmakers.

Donderdag staat de Ster reclame online en vanaf 1 juni is het spotje twee weken lang op de televisie te zien en op de radio te horen.