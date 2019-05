Frans Bauer levend standbeeld in 'Nederland staat op tegen kanker': 'Eerbetoon aan mijn vader'

Volgens Frans Bauer is het geld hard nodig. “Er zijn verschillende kankersoorten die we voor een groot deel kunnen genezen, maar er zijn er ook nog heel wat soorten die nog niet goed te genezen zijn”, zegt hij. Het belang van de medicijnen heeft de zanger van dichtbij gezien. “Die medicijnen hebben mijn vader nog heel wat mooie jaren gegeven.”

Een aantal vrienden van de zanger strijden op dit moment nog steeds tegen kanker. “Dat is voor mij ook een reden dat ik hier nu sta”, vertelt hij. “Maar ik sta hier ook voor alle mensen thuis die op dit moment ziek zijn en in onzekerheid zitten, of juist een lichtpuntje zien omdat genezing in zicht is.”

Een levend standbeeld van Antoni van Leeuwenhoek past volgens hem goed in het plaatje. “Hij is de uitvinder van de microscoop, daarmee is het onderzoek allemaal begonnen.” Het spelen van een standbeeld is lastiger dan gedacht. “Ik heb thuis geoefend”, geeft de zanger toe. Hij mag alleen met zijn ogen knipperen. “Het is pittig, maar het is niets vergeleken met de mensen die strijden tegen deze ziekte.”

Optredens

Avrotros zond het programma uit van half 9 tot 10 op NPO 1. Naast het optreden van Frans Bauer waren er nog andere bekende artiesten, zoals Anita Meyer, Davina Michelle en Stef Bos. Het programma woerd gepresenteerd door Frits Sissing. Door de actie kreeg het KWF er in totaal bijna 17.000 nieuwe donateurs bij. Honderden mensen verzamelden zich op de Parade voor het evenement.

Menselijk lint

Ook vormden honderden mensen een lint door het centrum van Den Bosch onder leiding van Nicolette Kluijver. Hiermee stonden zij op vóór een dierbare en tégen kanker. Alle deelnemers stonden schouder aan schouder en hadden een foto van hun dierbare in hun handen. Een vrouw verloor verschillende dierbare mensen aan kanker, toch koos zij ervoor een foto van een vriendin bij zich te dragen die nog leeft. "Het heeft me veel verdriet gedaan."

Alle mensen in het lint hebben sponsorgeld opgehaald dat gedoneerd wordt aan KWF Kankerbestrijding. Het geld wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Kasper Pot verloor zijn vrouw anderhalf jaar geleden. "Onder andere omdat het te laat ontdekt is", zegt hij. "Het KWF werkt ook aan vroegtijdige herkenning van kanker, daarom sta ik hier."