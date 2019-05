PSV'er Luuk de Jong moet topscorerstitel eredivisie delen met Tadic van Ajax

De Jong leek lang op weg om de enige topscorer te worden. Tadic wist de spits van PSV echter in de laatste speelronde nog te achterhalen. Hij scoorde woensdag tweemaal in de laatste competitiewedstrijd tegen De Graafschap: 4-1. Met 28 doelpunten en dertien assists was Tadic de meest waardevolle speler van dit seizoen in de eredivisie.

Tadic was dit seizoen in 55 duels in de eredivisie, Champions League en KNVB-beker betrokken bij 59 goals (36 doelpunten, 23 assists). In de grote competities van Europa was alleen Lionel Messi succesvoller (48 doelpunten, negentien assists).

Bergkamp/Romário

Het is voor het eerst sinds het seizoen 1990/91 dat de topscorerstitel in de eredivisie wordt gedeeld. Destijds eindigden Dennis Bergkamp (Ajax) en Romário (PSV) allebei op 25 goals.

De Ajacieden Tadic en Hakim Ziyech zijn dit seizoen bovendien de 'koningen' van de assist, beide spelers gaven er 13.