Daniel Schwaab zwaait af bij PSV: 'Het was een grote familie in Eindhoven'

"Het was een beetje emotioneel voor mij, vandaag. Ik heb hier drie mooie jaren gehad. Om te vertrekken bij PSV, was een hele zware beslissing. De club heeft alles geprobeerd me te behouden. Het was geen beslissing tegen de club, maar voor mijn familie. Mijn familie is belangrijker. Ze hebben mij nodig en ik heb mijn familie nodig. Ik ben blij dat ik straks meer tijd met ze kan doorbrengen", aldus de voetballer.

Publiekswissel

Schwaab kreeg woensdag in de slotfase van het met 3-1 gewonnen duel tegen Heracles Almelo een publiekswissel. Na afloop kreeg hij een microfoon in handen gedrukt en sprak hij een vol Philips Stadion toe. "Ik was niet voorbereid. Als ik er over na had gedacht, had ik misschien iets anders gezegd", vertelt hij daarover. "Maar het was spontaan en soms is spontaan ook het beste. Ik heb hier echt drie mooie jaren gehad. De titel van vorig jaar was echt geweldig. Dat is het mooiste moment in mijn carrière, dat ga ik nooit meer vergeten."

De verdediger gaat PSV en Eindhoven missen. "Het was hier een grote familie. Niet alleen het team, maar ook mijn buren bijvoorbeeld. Zo sympathiek allemaal, altijd helpen. Het was een prachtige tijd voor mij hier."

