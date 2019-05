Matig PSV sluit seizoen af met zege op Heracles Almelo

LEES OOK: Daniel Schwaab zwaait af bij PSV: 'Het was een grote familie in Eindhoven'

Binnen 25 seconden kwam PSV op achterstand in eigen huis. Joey Konings schoof de bal achter doelman Jeroen Zoet: Een dramatische start dus voor de Eindhovenaren.

Na de snelle tegengoal leek PSV toch wat van slag en kwam de ploeg van Mark van Bommel nauwelijks tot kansen. De uittredend landskampioen speelde tegen Heracles in speciale shirts, omdat hoofdsponsor Energiedirect.nl na dit seizoen stopt.

Gelijk door eigen doelpunt

Na iets meer dan een half uur kwam de gelijkmaker op het scorebord te staan. Een inzet van Angeliño werd door Wout Droste van Heracles in eigen doel gewerkt. Verder liet PSV voor rust niets noemenswaardigs meer zien. Het spel was gezapig.

Meteen na rust was Nick Viergever attent bij een hoekschop en tikte de 2-1 binnen. PSV had de controle in de tweede helft en Heracles kwam totaal niet in het spel voor. De thuisploeg kwam overigens ook niet tot veel kansen, maar de voorsprong dus ook geen moment in gevaar.

Malen bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 3-1. Even daarvoor had Daniel Schwaab een publiekswissel gekregen. De Duitse verdediger speelde zijn laatste wedstrijd voor PSV.

LEES OOK: Transfer Steven Bergwijn naar Ajax 'onbespreekbaar' voor PSV