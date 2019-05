Kaketoe Troy is weer veilig thuis, eksters jagen hem uit boom

Troy was in een boom terechtgekomen. (Foto's : Toby de Kort / De Kort Media & Ellen Dominicus Bruens / Facebook).

Kaketoe Troy uit Tilburg is weer terug bij zijn baasjes Ellen en Frans. De vogel uit de Tilburgse wijk de Reeshof kwam woensdagavond waarschijnlijk door een windvlaag in een boom terecht. Ondanks verschillende pogingen van onder meer de brandweer lukte het niet om het diertje naar beneden te krijgen.

Van slapen kwam niet veel vannacht, vertelt Ellen. "We hebben geen oog dicht gedaan. We maakten ons heel erg zorgen. We stonden vanmorgen al om halfzes bij de boom", zegt ze donderdagochtend opgelucht. "We wilden er bij zonsopkomst zijn, want als het licht wordt weet je niet wat hij gaat doen."

De hulp voor de 7-jarige Troy kwam uit onverwachte richting. "Twee grote eksters gingen in dezelfde boom zitten. Daar schrok Troy zo erg van dat hij naar beneden fladderde."

De sloot in

Het verwarde vogeltje vloog naar de grond en kwam aan de overkant van de sloot terecht. Frans en Ellen snelden snel naar hun huisdier toe. "We waren eerst bang dat hij het water in zou vliegen, maar gelukkig kregen we hem te pakken."

Troy zit nu weer veilig in zijn kooitje en is aan het bijkomen van zijn avontuur. "Je kunt zien dat hij moe is, want zijn oogjes vallen de hele tijd dicht en hij maakt weinig geluid." Eten doet het diertje nog niet, maar zijn baasjes hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt.