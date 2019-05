Duitse tank na motorpech toch weer onderweg naar Oorlogsmuseum Overloon

De Duitse Panther tank is onderweg naar het Oorlogsmuseum Overloon. De tank had een motorstoring en stond met pech in Frankrijk. Als alles mee zit zal het voertuig toch op tijd in Overloon arriveren voor het evenement Militracks bij het Oorlogsmuseum.

Het was nog even spannend of de tank het evenement wel zou halen omdat het voertuig motorpech had. De tank hoefde alleen een stukje te rijden om op de vrachtwagen te komen, maar dat ging zelfs al niet.

“Het is een pak van ons hart. Het was nog even spannend of de tank de vrachtwagen zou halen”, zegt Janneke Kennis van het Oorlogsmuseum Overloon.

Vertrekken

De vrachtwagen staat in Frankrijk klaar om weg te rijden en moet deze ochtend vertrekken om nog op tijd te komen. “In Frankrijk hebben ze met man en macht gewerkt aan de Duitse Panther. Rond een uur of elf woensdagavond is de tank zelf de vrachtwagen opgereden.”

Bijzonder

Het is erg bijzonder dat de tank is te zien bij Militracks. De Panther tank behoort tot de vaste collectie van het Musée des Blindés. “Dit wordt het topstuk van dit weekend. Deze type tank is ook ingezet bij de Slag om Overloon. Het is voor de eerste keer dat hij rijdend terug is te zien na de Tweede Wereldoorlog.”

Militracks is volgens het museum 'het grootste evenement ter wereld op het gebied van Duitse voertuigtechniek uit de Tweede Wereldoorlog'. In het weekend van 18 en 19 mei brengen ruim vijftig teams afkomstig uit twaalf landen meer dan honderd historische voertuigen bij elkaar in Overloon.