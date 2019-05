PSV'er Jeroen Zoet wordt vader en mist daarom mogelijk finales Nations League

Jeroen Zoet laat de finalewedstrijden van Oranje in de Nations League mogelijk schieten. De keeper van PSV wordt in juni voor de eerste keer vader. "Ik moet even kijken hoe alles loopt, maar de bevalling gaat voor."

De doelman vertelt dat hij daar met bondscoach Ronald Koeman over heeft gesproken. Zoet meldt zich wel gewoon bij Oranje voor de voorbereiding op de duels in de Nations League. "Daarna is het even afwachten hoe alles loopt." De goalie zegt niet zenuwachtig te zijn voor het vaderschap. "Ik kijk er alleen maar naar uit."

LEES OOK: Daniel Schwaab zwaait af bij PSV: 'Het was een grote familie in Eindhoven'



Bekijk de video in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

Serieus nadenken over vertrek

PSV sloot het seizoen woensdagavond af met een overwinning op Heracles Almelo. 3-1. Wellicht stond Zoet in dat duel voor de laatste keer onder de lat in Eindhoven. "Er kan tijdens de transferperiode in de zomer altijd wat gebeuren", zegt de keeper daarover.

"Maar dat is al drie jaar zo bij mij. Dat zal deze zomer niet anders zijn. Ik heb nog een contract voor twee jaar bij PSV." Maar het is simpel: als er iets moois voorbij komt, gaat Zoet serieus nadenken over een vertrek.