Moordenaar Jesse Dingemans (8) mag TBS-kliniek 12 jaar na moord verlaten voor onbegeleid verlof

De tbs'er die de 8-jarige Jesse Dingemans ruim twaalf jaar geleden doodstak op een basisschool in Hoogerheide mag weer de straat op. Donderdag kwam hij voor het eerst via de voordeur binnen bij de rechtbank in Breda, maar nog wel met twee begeleiders. Julian C. ging ook al een keer op onbegeleid verlof.

Julien C. is nu 34 jaar. Hij liep op 1 december 2006 basisschool Klimop binnen in Hoogerheide. Daar kwam hij in een klaslokaal Jesse tegen en die stak hij dood. Waarom hij dat deed is nooit opgehelderd.

C. kreeg voor zijn daad 12 jaar cel en tbs. De tbs-behandeling begon in juni 2015.

Verlof

Bij de laatste zitting een paar jaar geleden was duidelijk dat hij negen keer op verlof was geweest maar dat hij nog niet was uitbehandeld.

Op de zitting bleek dat hij op onbegeleid verlof is geweest en dat dat ook zonder problemen is verlopen. Het is de bedoeling dat hij steeds meer vrijheid krijgt. Hij is ook naar een zogenoemde uitstroom-unit geplaatst. Daarna krijgt hij transmuraal verlof (bijvoorbeeld begeleid wonen) en daarna mag hij op proefverlof.

Behandeling

De behandelcoördinator van de Mesdagkliniek in Groningen vertelde tijdens de rechtszaak over hoe het met Julien gaat. Hij erkende dat hij stappen maakte en dat het goed met hem gaat.

"We zien wel de afgelopen maanden wat meer moeite in de agressie-regulatie ontstaan. Er zijn wat verbaal of schriftelijke uitingen geweest. Zijn we druk over in gesprek".

Schelden

De behandelaar legde uit dat hij heeft gescholden en dan geïsoleerd raakt. Julien zelf zei tegen de rechter dat hij 'opgegroeid is in een huishouden waarin er veel gescholden werd'.

De officier van justitie sprak van 'grote stappen' die hij de afgelopen twee jaar heeft gemaakt. 'Het gaat goed maar hij is er nog lang niet', was haar conclusie over C. nu. Het OM vroeg de rechtbank om de behandeling met twee jaar te verlengen.

Zijn advocaat erkende dat 2 jaar voor de hand ligt maar ze wil al volgend jaar een tussentijdse toetsing . Ze vindt het belangrijk dat zijn behandeling doorgaat en dat hij niet ineens op straat staat.

Julien C. wilde na de zitting niks zeggen. Zijn advocaat heeft van hem opdracht gekregen niet met de media te praten.

De rechtbank doet op 29 mei uitspraak over hoe lang de TBS verlengd wordt.