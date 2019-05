Deze Brabantse voetbaldames gaan komende zomer voor wereldtitel

Na de Europese titel willen de Oranjeleeuwinnen niets liever dan de wereldtitel veroveren. Volgende maand strijden de dames in Frankrijk om de mondiale hoofdprijs. Dat doet de ploeg met drie Brabantse dames in de gelederen. We stellen ze aan je voor.

Kika van Es

27 jaar. Geboren en getogen in Boxmeer. In de zomer van 2008 ging de verdediger van haar amateurvereniging Olympia'18 naar Willem II, waar ze haar debuut in de eredivisie maakte. Daarna kwam ze uit voor VVV Venlo, PSV/FC Eindhoven, Achilles’29 en FC Twente. Afgelopen seizoen speelde ze voor Ajax, waar ze de beker won. Bij de Amsterdamse club vertrekt ze na dit seizoen. Van Es staat open voor een avontuur in het buitenland en werd al aan Arsenal gelinkt. In 2017 zat de Boxmeerse bij de gouden EK-ploeg van Oranje.

Daniëlle van de Donk

27 jaar. Afkomstig uit Valkenswaard. De carrière van Van de Donk heeft veel raakvakken met die van Van Es. De aanvallende middenvelder heeft ook Willem II, VVV Venlo en PSV/FC Eindhoven op haar cv staan. In 2015 vertrok ze naar het buitenland. Ze speelden in Zweden bij Kopparbergs/Göteborg FC. Al snel maakte ze de overstap naar de Engelse topclub Arsenal. In haar eerste seizoen won Van de Donk met Arsenal het Engelse bekertoernooi. In 2017 maakte ze bovendien onderdeel uit van de zo succesvolle EK-ploeg.



Jackie Groenen

24 jaar. Groenen is geboren in Tilburg, maar groeide net over de grens op in het Belgische Poppel. Ze heeft zowel de Nederlandse, als de Belgische nationaliteit. Ze speelt sinds 2015 in Duitsland voor 1. FFC Frankfurt. Na de zomer gaat ze naar een andere club, het is nog niet bekend waar ze dan voetbalt. Groenen kan overigens niet alleen goed voetballen, ze was ook als judoka talentvol. In 2017 werd ook de Tilburgse Europees kampioen.



Een Brabantse vrouw staat stand-by. Mocht er iemand afvallen, schuift ze door naar de selectie.

Aniek Nouwen

20 jaar. Afkomstig uit Helmond. Sinds 2016 speelt ze uit voor PSV. Eerder dit jaar. In maart 2019, maakte Nouwen haar debuut in Oranje in een wedstrijd tegen Polen om de Algarve Cup. De verdediger zit dus tussen hoop en vrees of ze het WK haalt.

