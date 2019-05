Frans doet mee aan WK Snorren en Baarden: 'Ooit was 'ie 35 centimeter lang'

Hoe hij zijn snor bijhoudt en in een mooie krul krijgt? "Gewoon wassen onder de douche en krullen met je handen en klaar", zegt Frans van Haaren. Komend weekend doet hij in Antwerpen mee aan het WK Snorren en Baarden. Er zullen zo'n driehonderd mannen aan meedoen. Frans is ook lid van de Nederlandse snorrenclub en is apetrots op zijn snor.

Al sinds 1974 draagt Frans een snor. Zijn vader moest er niets van hebben. Maar toen de jonge Frans op vakantie ging en zijn scheerapparaat kapot ging liet hij zijn snor en toen ook nog zijn baard staan. Gewoon uit gemak, want dan hij hoefde zich niet meer te scheren en geen nieuw scheerapparaat te kopen. Bovendien werd Frans al jong kaal en was de gezichtsbeharing ook wat compensatie.

Echte mannen

Voor Frans is het simpel, een echte man heeft een snor. "Een man zonder snor is als een eitje zonder zout." Bovendien is zijn imposante snor voor Frans een contactmiddel: "Het werkt als een soort contactadvertentie, je krijgt veel makkelijker contact met mensen."

Vroeger, in de jaren negentig, had Frans een snor van maar liefst 35 centimeter lang!. Maar praktisch was dat niet. Hij draaide hem letterlijk om zijn oren. Tegenwoordig is zijn mooie krulsnor van iets bescheidener omvang.

Modeverschijnsel

De snor en baard zijn tegenwoordig weer hip, ook bij jongemannen. Barbershops schieten als paddenstoelen uit de grond. Volgens Frans gaat dat op en neer. "In de negentiende eeuw droegen bijna alle mannen een snor en een baard, kijk maar naar foto's uit die tijd. In de jaren tachtig was het ook helemaal in, toen had je bekende mannen als Ted de Braak en Chiel Montagne die een imposante snor droegen."

Voor Frans is één ding zeker. Winnen gaat hij niet op het WK Snorren en Baarden in Antwerpen. Het is vooral voor de gezelligheid. En voor het goede doel. Want iedere deelnemer legt daarvoor een bedrag van vijftig euro in.