Ronald Koeman heeft veel steun aan zijn vader: 'Maar hij hoeft de ballen niet te stoppen'

Koeman junior kijkt enorm uit naar de wedstrijden in de nacompetitie, waarin TOP Oss promotie naar de eredivisie kan afdwingen. Sparta Rotterdam is zondag de eerste tegenstander in Oss. "Ze zullen best met angst naar Oss komen en gemotiveerd zijn. Ze zullen ons zeker niet onderschatten. Sparta is de favoriet. Wij doen er alles aan voor een stunt te zorgen. Ik kan haast niet wachten tot het zondag is."

De doelman, normaal gesproken vooral de tweede man in Oss, is blij dat hij de wedstrijden in de play-offs kan spelen. “Dit is de mooiste periode van het seizoen. Hier worden de prijzen verdeeld. Prachtig om dat mee te maken."

Vader Ronald volgt de verrichtingen van TOP Oss op de voet.

'Hij belt iedere dag'

Over Koeman senior zegt de keeper van TOP: "Mijn vader is er super erg mee bezig. Waar hij kan helpen, doet hij dat. Maar ik moet het toch echt zelf doen. Ik moet de ballen tegenhouden, dat hoeft hij niet te doen."

Junior vervolgt: "Mijn vader belt iedere dag na de training en vraagt hoe het is gegaan. Dat is alleen maar leuk. Hij komt ook kijken zondag. Hij zal wel trots zijn. "

Koeman junior hoopt over een paar weken op De Heuvel in Oss groot feest te vieren. "Ik ben wel realistisch. Maar als we ooit kunnen promoveren met TOP Oss, is het denk ik dit seizoen. We hebben veel kwaliteit in de ploeg."



TOP Oss - Sparta Rotterdam begint zondag om 16.45 uur. Omroep Brabant doet LIVE verslag via de site/app.

