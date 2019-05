Duncan Laurence heeft gezonde spanning voor halve finale: 'Maar dat is het fijnste wat er is'

Maar Duncan houdt zijn hoofd koel: "Of je nou examen gaat doen of je rijbewijs moet halen, dan heb je spanning. Maar dat is gezonde spanning en dat is het fijnste wat er is." Duncan zei dat donderdagmiddag tijdens het uitzwaaien van de fans en pers in Tel Aviv.

Donderdagavond om negen uur is het zo ver, dan begint de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Duncan Laurence is met zijn 'Arcade' als zestiende aan de beurt. In totaal zijn er achttien acts.

