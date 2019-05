Het is bijna zover: Duncan Laurence in halve finale Eurovisie Songfestival [LIVEBLOG]

Hij heeft zich er maandenlang op voorbereid en donderdagavond is het dan eindelijk zover: Duncan Laurence moet met ‘Arcade’ de finale van het Eurovisie Songfestival gaan halen. Om negen uur begint de tweede halve finale in Tel Aviv, maar Duncan moet nog even wachten want hij is pas als zestiende aan de beurt. Gaat het hem lukken? Volg hier live alle bijzonderheden.

20.40

Benieuwd hoe het er achter de schermen aan toegaat? Tom laat graag het perscentrum zien vanuit Tel Aviv.

20.25

Verslaggever Raymond Merkx zit klaar in een Tilburgse kroeg om vanuit daar de halve finale te volgen.

20.05

Volgens de bookmakers is Duncan nu al zo goed als zeker door naar de finale. Dat klinkt in ieder geval veelbelovend, nu nog een goed optreden!

19.45

Het is al druk in het perscentrum in Tel Aviv. De Nederlandse journalisten en verslaggevers zitten klaar voor een drukke avond.

18.00

Lisa, Amy en Shelley van OG3NE weten sinds ze in 2017 meededen met het Songfestival maar al te goed hoe Duncan zich op dit moment voelt en wensen hem vanzelfsprekend heel veel succes: 'You got this!'

16.15

Het wachten op de halve finale is begonnen. Duncan is behoorlijk rustig, zo blijkt tijdens het laatste perspraatje. Hij heeft alleen wat 'gezonde spanning'.

14.30

Minister Ingrid van Engelshoven wenst Duncan in een filmpje veel succes. Als hij zaterdag in de finale staat, zal zij de finale bekijken op de Rockacademie in Tilburg, waar het voor de jonge zanger allemaal begon.