Nagelbijten voor Duncan Laurence na optreden in halve finale Eurovisie Songfestival [LIVEBLOG]

Hij heeft zich er maandenlang op voorbereid en donderdagavond is het dan eindelijk zover: Duncan Laurence moet met ‘Arcade’ de finale van het Eurovisie Songfestival gaan halen. Iets na tien uur was hij eindelijk aan de beurt. Zijn optreden verliep vlekkeloos maar nu is het wachten op de uitslag. Gaat het hem lukken om de finale te halen? Volg hier live alle bijzonderheden.

22.50

Duncan wordt geïnterviewd en vertelt dat hij op een Europese tournee gaat!

22.45

Europa kan nog even stemmen. Hopelijk weten we over ongeveer een kwartiertje of 'onze' Duncan zaterdag in de finale staat.

22.24

Alle optredens van de tweede halve finale zitten erop. Nu kan het publiek gaan stemmen en is het nagelbijten voor Duncan Laurence.

22.15

Het zit erop voor Duncan! Nog twee acts en dan begint het zenuwslopende wachten op de uitslag...



22.13

Duncan's optreden gaat top. Hij zingt zuiver en alles verloopt zoals gepland.

22.12

Duncan betreedt het podium. Nederland zit er klaar voor!

22.08

Het is bijna zover voor Duncan! Maar sommige Twitteraars denken al na over wie we volgend jaar moeten sturen...

22.00

Het is niet meer lang wachten op Duncan... Nog meer drie acts tot 'Arcade' gaat klinken op het enorme podium in Tel Aviv.



21.40

Zweden is misschien wel de grootste concurrent van Duncan. Het nummer 'Too late for love' valt bij heel veel mensen in de smaak.

21.25

Verslaggever Raymond zit samen met Duncan-fans klaar in de Tilburgse kroeg Peanuts. Het duurt helaas nog even voordat 'Arcade' aan de beurt is...

21.15

De eerste drie acts (Armenië, Ierland, Moldavië) lijken niet echt concurrentie voor Duncan, in ieder geval niet volgens songfestivalkenner Tom!

21.00

We zijn los! De tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival is begonnen. Go Duncan!

20.50

Deze songfestivalliefhebber weet het zeker: Duncan haalt niet alleen de finale, maar maakt een grote kans om te winnen.

20.40

Benieuwd hoe het er achter de schermen aan toegaat? Tom laat graag het perscentrum zien vanuit Tel Aviv.

20.05

Volgens de bookmakers is Duncan nu al zo goed als zeker door naar de finale. Dat klinkt in ieder geval veelbelovend, nu nog een goed optreden!

19.45

Het is al druk in het perscentrum in Tel Aviv. De Nederlandse journalisten en verslaggevers zitten klaar voor een drukke avond.

18.00

Lisa, Amy en Shelley van OG3NE weten sinds ze in 2017 meededen met het Songfestival maar al te goed hoe Duncan zich op dit moment voelt en wensen hem vanzelfsprekend heel veel succes: 'You got this!'

16.15

Het wachten op de halve finale is begonnen. Duncan is behoorlijk rustig, zo blijkt tijdens het laatste perspraatje. Hij heeft alleen wat 'gezonde spanning'.

14.30

Minister Ingrid van Engelshoven wenst Duncan in een filmpje veel succes. Als hij zaterdag in de finale staat, zal zij de finale bekijken op de Rockacademie in Tilburg, waar het voor de jonge zanger allemaal begon.