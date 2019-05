‘Heel eng om te geloven dat-ie gaat winnen!’, fans hunkeren naar overwinning Songfestival

Trots, super trots, oneindig trots: de Songfestivalfans hadden Duncan al in hun armen gesloten, maar na de eerste halve finale kan hij écht niet meer stuk. “Ik ben er van overtuigd dat Duncan in de finale heel Europa gaat veroveren.”

“Het is het beste nummer ever”, vertelt een dolenthousiaste Bram Pover uit Tilburg. Hij keek donderdagavond samen met vrienden in Café Peanuts in Tilburg. “Hij heeft het geweldig gedaan. Hij moet er nog een tandje bij doen in de finale en dan verovert hij écht iedereen!”



Al was de oud-student aan de Rockacademie in Tilburg daar natuurlijk al aardig mee bezig. Hij staat niet voor niets al weken bovenaan in de peilingen. Maar eerlijk is eerlijk, je moet het dan wel nog even doen. En hij deed het. “Hij heeft het super goed gezongen. Het is heel eng om te geloven dat-ie gaat winnen”, zegt Louis Klomp uit Den Bosch.



'Even eerste worden'

Trots en vertrouwen zijn de reacties vaak terugkomen na het optreden van Duncan. Ook Wendy Koffijberg uit Tilburg is uiteraard ‘heel trots’. “Nu nog even eerste worden en dan zijn we er helemaal. Ik heb er heel veel vertrouwen in.” Toch is er hier en daar wat twijfel te horen in de Tilburgse kroeg. "Of we gaan winnen? Ik twijfel aan de performance. Het is misschien een beetje te saai", zegt Justin Morgenstond uit Tilburg.



De peiling zijn goed: Duncan staat vrijdagochtend op meer dan veertig procent winkans. Maar zoals Duncan het zelf al zei: "De bookmakers zijn voorspellers en voorspellingen zeggen niets." Daarom zal het zaterdag echt nog wel spannend worden. Duncan staat er weliswaar goed voor in die ‘nietszeggende’ voorspellingen. “Maar het is zeker nog geen gelopen race”, zei de zanger zelf al eerder.



Duncan zingt zaterdag als twaalfde in de finale van het Eurovisie Songfestival.