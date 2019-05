Zoemende drones in alle soorten en maten tijdens de finale van de Drone Cup

Een goede dronepiloot wordt je niet zomaar. Daar is héél veel oefentijd voor nodig weet de 13-jarige Luc uit Helmond. Namens het Dr. Knippenberg strijdt hij samen met zijn team voor de wisselbeker. "Ik ben zelf geen piloot, maar doe het weleens. Het lijkt makkelijker dan het is. Ze zijn heel wendbaar en klein."

Samenwerken en creatief denken

Tijdens deze finaledag gaat het niet alleen maar om de grote wisseltrofee. "We hebben ook een trofee voor de beste dronebouwer en de beste obstakelbouwer. Elke schoolteam moest een creatief obstakel creëren. Al deze obstakels worden straks weer in de finale gebruikt", vertelt Jordy van Loon (26). Met zijn bedrijf Futuremindsz is hij mede-verantwoordelijk voor de organisatie van de Drone Cup Finals.

De finale werd gespeeld door teams bestaande uit tweedeklassers van scholen uit het hele land. Daarnaast kregen basisschoolkinderen de kans om voor het eerst met een kleine drone te vliegen. "Het gaat hier niet alleen om het leren besturen van zo'n drone", aldus Jordy. "De kinderen leren op deze manier ook samen te werken en creatief te denken. Ze gaan samen voor de winst, maar er is per team maar één vlieger."

Door hoepels

Sommige deelnemers zijn al heel vroeg begonnen met trainen. "Bij mij begon het al op de basisschool, toen ik voor het eerst een drone kreeg", vertelt Ruben (14) glunderend terwijl hij zijn drone door een hoepel aan het plafond manoeuvreert. "Ik ben er toen mee gaan oefenen en heb alles mezelf aangeleerd."

Toch is hij, ondanks al zijn ervaring, best zenuwachtig. "Ik hoop dat ik ga winnen. Maar trillende handen heb ik gelukkig niet!", lacht hij.