Brief met verdachte inhoud bezorgd bij Paleis van Justitie in Den Bosch

Het Paleis van Justitie in Den Bosch.

In de postkamer van Paleis van Justitie in Den Bosch is vrijdagochtend een brief met verdachte inhoud aangekomen. De politie doet onderzoek.

"Mensen die op het moment dat de brief binnenkwam in de postkamer waren, zijn daar volgens de procedure nog steeds", laat een politiewoordvoerder weten. "Het poststuk is veiliggesteld voor onderzoek."

Aan wie de brief gericht was, is niet bekendgemaakt.

